ДНР: За сутки ВСУ 12 раз нарушили перемирие. Загорелся дом

Соледар, ДНР, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 17 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности украинские силовики выпустили по территории ДНР 151 единицу боеприпасов.

На горловском направлении ВСУ однократно применили вооружение БМП.

На донецком направлении украинские силовики трижды применили 82-мм миномёты, а также вооружение БТР, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре мины из 120-мм миномёта, вооружение БМП, зенитную установку и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Озеряновка, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Жабичево, Васильевка, Александровка, Докучаевск, Ленинское, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Представители ДНР также отметили, что в ходе обстрела украинскими силовиками населённого пункта Жабичево загорелся дом.

За прошедшие сутки жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ девять раз открывали огонь по территории ДНР, применив только крупнокалиберное стрелковое оружие.

Читайте также: На минских переговорах Киев поднимет вопрос выборов в Донбассе

Напомним, использование в Донбассе артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала в феврале 2015 года.