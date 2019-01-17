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В Манбидже задержали планировавших новые теракты боевиков

Происшествия

16 января 2019 г. на одной из центральных улиц сирийского города Манбидж прогремел мощный взрыв

Манбидж, Сирия, 17 января 2019, 12:24 — REGNUM  Члены незаконных вооруженных формирований, которые планировали осуществить новые кровавые акции в сирийском Манбидже, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военного совета сирийского города.

В сообщении говорится, что сотрудники антитеррористического подразделения всего в ходе спецоперации задержали 7 злоумышленников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2019 г. на одной из центральных улиц сирийского города Манбидж прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 27 человек, среди них — пятеро военных США.

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Война в Сирии
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