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Власти США подтвердили гибель четырех американских солдат в Манбидже

Происшествия

В центре сирийского города Манбидж прогремел мощный взрыв

Власти США подтвердили гибель четырех американских солдат в Манбидже
Иллюстрация: Defense.gov
Американское кладбище

Вашингтон, 16 января 2019, 18:30 — REGNUM  Власти США подтвердили информацию о гибели четверых американских военных в сирийском городе Манбидже. Об этом сегодня, 16 января, сообщает агентство Reuters.

Четверо американских военнослужащих погибли в сирийском городе Манбидже в результате террористического акта. Ещё трое американских военных получили ранения в результате взрыва.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, днем 16 января в центре Манбиджа прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли девять человек, ещё 20 получили ранения.

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Участие США в войне в Сирии
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