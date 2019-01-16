Власти США подтвердили гибель четырех американских солдат в Манбидже

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Власти США подтвердили информацию о гибели четверых американских военных в сирийском городе Манбидже. Об этом сегодня, 16 января, сообщает агентство Reuters.

Четверо американских военнослужащих погибли в сирийском городе Манбидже в результате террористического акта. Ещё трое американских военных получили ранения в результате взрыва.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, днем 16 января в центре Манбиджа прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли девять человек, ещё 20 получили ранения.