27 человек, включая американских военных, стали жертвами теракта в Манбидже

Анкара, , 07:22 — REGNUM В результате теракта в сирийском городе Манбидж погибли 27 человек. Среди них — пятеро американских военных (ранее сообщалось о четырёх жертвах со стороны США). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Глава Турции не исключил, что целью теракта могло стать желание повлиять на Вашингтон и президента США Дональда Трампа с целью пересмотреть решение о выводе войск из Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на одной из центральных улиц сирийского города Манбидж прогремел 16 января. Целью теракта стал патруль сил коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее сообщалось как минимум о 16 жертвах.

Власти США подтвердили информацию о гибели четверых американских военных. Ещё трое получили ранения в результате взрыва. По данным властей Турции, погибли пятеро американских военных.

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Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).