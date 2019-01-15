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ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 10 раз

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 10 раз
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдаты ВСУ

Соледар, ДНР, 15 января 2019, 10:11 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины десять раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности ВСУ выпустили по территории ДНР 95 снарядов.

На донецком направлении ВСУ применили 82-мм миномёты, вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики использовали зенитную установку, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На горловском направлении зафиксировано однократное применение АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты 6−7), Ясиноватая, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская), Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК также заметили, что в результате обстрелов жертв среди мирных жителей ДНР и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 131 боеприпас.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение 2018 года в ДНР в ходе боевых действий погибли 162 мирных жителя.

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