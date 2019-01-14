В 2018 году жертвами агрессии ВСУ в ДНР стали 162 человека — Морозова

Донецк, , 13:06 — REGNUM В течение 2018 года в ходе боевых действий на территории ДНР погибло 162 человека, включая пятерых детей, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник также отметила, что ранения различной степени тяжести получили 310 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 года ВСУ сожгли автомобиль, перевозивший работников коммунального предприятия «Вода Донбасса». Один рабочий получил ранения.

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