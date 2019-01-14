ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 11 раз

Соледар, ДНР, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня 11 раз, сообщили 14 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности ВСУ использовали 131 боеприпас. Так, на горловском направлении украинские формирования выпустили десять мин калибра 82 мм. На донецком направлении ВСУ применили 82-мм миномёты, вооружение БТР, гранатомёты различных типов, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование боевиками ВСУ гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Широкая Балка, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр), Докучаевск, Старомихайловка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в ходе обстрелов мирные жители ДНР не пострадали.

Напомним, сутками ранее украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня.

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