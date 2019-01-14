Последствия взрыва в ростовских Шахтах сняли на видео

Шахты, Ростовская область, , 10:37 — REGNUM В Сети появилось видео с места взрыва, произошедшего 14 января в жилом многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Кадры с места трагедии опубликованы в группе «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: В многоэтажке в ростовских Шахтах взорвался бытовой газ

Видео опубликовано: Владимир Блокнот

На кадрах видно, что четыре квартиры девятого этажа полностью разрушены. Позднее очевидцы опубликовали ещё одно видео, сделанное после рассвета.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты произошёл утром 14 января. По предварительной версии, в одной из квартир, расположенной на верхних этажах, взорвался газовый баллон. Два этажа — девятый и восьмой — оказались частично разрушены.

Ранее по теме: Шесть человек, в том числе ребёнка, спасли из-под завалов в Шахтах

Число спасённых жильцов из-под завалов в Шахтах увеличилось до восьми

К месту трагедии прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. Спасатели продолжают разбор завалов. Обнаружено тело женщины. Информация о погибшем ребёнке не подтвердилась. Ещё восемь человек удалось спасти. 140 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП. Выяснять обстоятельства случившегося будут опытные следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело по взрыву в Шахтах расследует следственное управление по СКФО