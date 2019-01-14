Число спасённых жильцов из-под завалов в Шахтах увеличилось до восьми

Шахты, Ростовская область, , 09:10 — REGNUM Число спасённых жильцов многоквартирного дома в городе Шахты (Ростовская область), в котором утром 14 января произошёл взрыв бытового газа, увеличилось до восьми. Спасатели уверены, что пострадавшие ещё остаются под завалами. Также региональное управление МЧС информирует о 13 пострадавших в результате взрыва. Один человек погиб.

ИА REGNUM напоминает, что из девятиэтажного дома эвакуировано 140 человек, временный приют они пока нашли в развёрнутом пункте временного размещения. На месте ЧП работает оперативный штаб. К месту трагедии прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В местной аварийно-диспетчерской службе полагают, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Тем временем пользователи социальных сетей выражают поддержку землякам и распространяют хештег#ШахтыДержись.

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