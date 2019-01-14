Шесть человек, в том числе ребёнка, спасли из-под завалов в Шахтах

Шахты, Ростовская область, , 08:14 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области, где утром 14 января прогремел взрыв бытового газа, спасены шесть человек. В их числе — ребёнок. Под завалами могут находиться ещё семь человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На месте ЧП работают все экстренные службы. Жильцы многоэтажки эвакуированы (140 человек).

Известно, что инцидент произошёл около 6:00 на улице Хабарова, 16. В результате взрыва обрушились два этажа — с девятого по восьмой. Также уточняется, что взрывной волной повреждены четыре квартиры.

Пока о погибших не сообщается.

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