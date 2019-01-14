На Украине оценили вероятность масштабной войны с Россией

Киев, , 08:37 — REGNUM До украинских президентских выборов вероятность масштабного военного конфликта между Россией и Украиной незначительна. Об этом в интервью изданию «Факты» заявил бывший украинский военный контрразведчик генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский», — полагает он.

Также Богдан рассказал, что украинский Генштаб подготовил план по возвращению Донбасса — в числе прочих рассматривается вариант силового захвата территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военное ведомство готовится к очередному проходу боевых кораблей через Керченский пролив, «поскольку Азовское море украинское».

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