ДНР: За минувшие сутки украинские боевики семь раз нарушили перемирие

Донецк, , 12:00 — REGNUM Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия военнослужащими ВСУ. Обстрелам на территории Донецкой Народной Республики подверглись пять населённых пунктов. Об этом 13 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договорённостей о перемирии, за сутки было выпущено 9 боеприпасов.

В зоне обстрела оказались населённые пункты: посёлок Зайцево, Донецк («Вольво-центр»), село Спартак, посёлок Александровка, город Докучаевск.

При обстрелах населённых пунктов ДНР применялись гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Погибших и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения ДНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным СЦКК, за сутки 12 января по территории ДНР было выпущено 90 единиц боеприпасов.

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