ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие пять раз

Соледар, ДНР, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины пять раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 10 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили одну гранату из РПГ и применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На мариупольском и горловском направлениях зафиксировано однократное применение стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты 6−7), Донецк (Вольво-центр, шахта имени Абакумова), Докучаевск, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что ни пострадавших, ни разрушений вследствие действий ВСУ нет.

Напомним, за предыдущие сутки произошло пять случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ.

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Защитники ДНР также сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который попытался разведать обстановку на линии соприкосновения.

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