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ЛНР: Под обстрелом ВСУ оказался патруль миссии ОБСЕ

Происшествия

Люди эвакуированы, никто не пострадал

Луганск, 9 января 2019, 08:04 — REGNUM  Вооружённые формирования Украины обстреляли район, в котором находился патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает 8 января «Луганский информационный центр».

Обстрел произошёл 8 января 2019 года в 13:50 мск в районе населённого пункта Первомайск. Представители СММ ОБСЕ присутствовали при расчистке дороги от снежных заносов.

«Несмотря на полученные гарантии безопасности проведения работ от украинской стороны СЦКК и наличие в данном районе зеркальных патрулей СММ ОБСЕ, украинские вооруженные формирования грубо нарушили режим прекращения огня», — сказано в сообщении.

Представители СММ ОБСЕ, а также представители Первомайского управления ЖКХ были эвакуированы из зоны обстрела.

«Данный инцидент в очередной раз подтверждает, что заявления официальных представителей Киева о приверженности соблюдению режима прекращения огня не соответствуют действительности», — отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки вооружённые формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, хотя 29 декабря было достигнуто соглашение о «новогоднем» перемирии, которое было тут же сорвано украинской стороной.

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