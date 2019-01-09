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ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 5 раз

Происшествия

Никто не пострадал

Соледар, ДНР, 9 января 2019, 11:29 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины пять раз открыли огонь по территории ДНР, сообщили 9 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, на горловском направлении зафиксирована работа снайпера.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Доломитное, Донецк (Трудовские), Ясное, Саханка», — отметили в СЦКК.

Всего украинские силовики использовали семь боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, за сутки с 6 на 7 января ВСУ нарушили режим прекращения огня пять раз.

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29 декабря 2018 г. Трёхсторонняя контактная группа согласовала так называемое «новогоднее» перемирие, которое тут же было нарушено Украиной, как и «школьное», «хлебное» и все предыдущие перемирия.

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