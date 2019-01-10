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В Германии пьяный машинист подверг опасности пассажиров поезда Intercity

Происшествия

Тест на содержание алкоголя в крови показал 2,49 промилле

Лейпциг, Германия, 10 января 2019, 08:19 — REGNUM  В Германии машинист высокоскоростного междугородного поезда Intercity-Express (ICE) оказался на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn расследует обстоятельства инцидента, пишет газета Kronen Zeitung 9 января со ссылкой на сообщение федеральной полиции Германии.

Инцидент произошел в темное время суток в поезде ICE 993, следовавшим из Гамбурга в Лейпциг. Поезд должен был остановиться на станции Виттенберг, однако проскочил остановку. Начальник поезда вызвал сотрудников федеральной полиции, машинист был задержан и заменен.

Тест на содержание алкоголя в крови машиниста показал 2,49 промилле, сообщили в полиции. Пассажиры пропустили три станции, поезд прибыл в Лейпциг с опозданием в 65 минут. Людям пришлось возвращаться на свои станции с помощью другого транспорта.

«Мы приносим извинения нашим пассажирам за неудобства, вызванные ситуацией в Лютерштадте, Виттенберге и Биттерфельде. Разумеется, в этом случае правила компенсации для пассажиров применяются в полном объеме», — говорится в сообщении Deutsche Bahn.

Права нарушителя на управление поездом будут изъяты. Чтобы восстановить их, ему придется пройти психологические и медицинские осмотры и доказать, что рецидив невозможен. Согласие на возврат прав должно дать федеральное управление железных дорог Германии.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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