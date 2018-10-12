Пассажир-полицейский спас людей при пожаре в поезде в Германии

Кобленц, Германия, , 14:33 — REGNUM В результате пожара в междугородном скоростном поезде Intercity-Express (ICE) в Германии один вагон уничтожен огнем полностью, другой получил повреждения, передает телеканал N-TV.

Пресс-секретарь федеральной полиции в Кобленце предоставила прессе подробности инцидента. Задымление было обнаружено полицейским, ехавшим в поезде ICE 511 в качестве пассажира. Он инициировал аварийную остановку и помог организовать эвакуацию людей.

Всего из поезда были эвакуированы 510 человек. 5 пассажиров получили легкие ранения.

Движение по автотрассе А3 между Кёльном и Франкфуртом-на-Майне было открыто только к полудню, а участок железной дороги будет закрыт до полуночи. Причины возгорания до сих пор не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд загорелся на ходу во время движения в немецкой земле Рейнланд-Пфальц в районе небольшого города Монтабаур. Пожар начался ранним утром 12 октября в одном из последних вагонов поезда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии на ходу загорелся скоростной поезд