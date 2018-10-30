Террористы планировали крушение поезда Intercity-Express в Баварии

Мюнхен, Германия, , 12:18 — REGNUM В начале октября сотни пассажиров междугороднего поезда Intercity-Express (ICE) чудом избежали гибели в запланированном крушении в Баварии, сообщает новостной портал AnonymousNews 30 октября.

7 октября машинист поезда, следовавшего из Нюрнберга в Мюнхен, услышал подозрительный шум, после чего на конечной остановке обнаружил серьезные повреждения на корпусе высокоскоростного поезда. Генеральная прокуратура Баварии совместно с Центральным бюро по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяли на себя расследование предполагаемого неудавшегося теракта.

На данный момент выяснено, что злоумышленники создали препятствие на пути движения поезда, скорость которого на этом участке пути составляет до 300 км/ч. Между населенными пунктами Аллерсберг и Ноймаркт на рельсах были закреплены стальные тросы и деревянные клинья. Очевидно, преступники рассчитывали, что поезд сойдет с рельсов, однако он пробил незаметный барьер.

Уголовная полиция изначально заявила об «опасном вмешательстве в железнодорожное движение», однако дальнейшие находки заставили рассматривать это дело как неудавшийся террористический акт. Было обнаружено письмо с угрозами и надписи на арабском языке. Специалисты установили их подлинность.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Германии произошло другое чрезвычайное происшествие с поездом ICE: на ходу загорелся один из вагонов поезда, двигавшегося между Кёльном и Франкфуртом-на-Майне. Один вагон выгорел полностью, другой частично. Из 510 эвакуированных пассажиров пятеро получили легкие ранения.

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