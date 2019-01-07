На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Замбоанга, Филиппины, , 09:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 7 января на юге Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 03:11 по всемирному координированному времени (UTC) или 06:11 мск.

Эпицентр стихии располагался в 101 километре к северу от города Замбоанга, где проживает 458 тысяч человек. Другой населённый пункт, Тигпалей, с населением 5, 5 тысяч человек, располагался в 50 километрах от эпицентра подземных толчков.

Очааг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 гражданах,обратившихся в больницы Ирана после землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего на ирано-иракской границе. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Ирана, все пострадавшие получили травмы не в результате землетрясения, а из-за паники, возникшей у людей после подземных толчков.

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