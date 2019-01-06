В Иране после землетрясения в больницы обратились 30 человек

Тегеран, , 21:26 — REGNUM В исламское Республике Иран по меньшей мере 30 человек обратились в больницы с травмами различной степени тяжести после произошедшего сегодня, 6 января, землетрясения в районе ирано-иракской границы. Об этом сообщил представитель департамента по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтаба Халиди.

По словам чиновника, никто из обратившихся в больницы серьезно не пострадал. Из 31 обратившегося за медицинской помощью, 29 уже были отпущены домой. Двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Никто из этих людей не пострадал в результате землетрясения, травмы были вызваны страхом и бегством», — рассказал Халиди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам.

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