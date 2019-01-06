Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы на границе Ирана и Ирака

Тегеран, , 19:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на ирано-иракской границе. Об этом 6 января сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземный толчок произошёл в 13.42 по времени UTC (16.42 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада, столицы Ирака (население около 5,6 млн жителей) и в 87 километрах от иранского города Илам (население около 168 тысяч человек).

Очаг подземной стихии залегал на глубине 49 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло у берегов Индонезии.

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