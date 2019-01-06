Воскресенье, 6 Января 2019 года
19:18:12 МСК

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы на границе Ирана и Ирака

Происшествия

О жертвах и разрушениях не сообщается

Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы на границе Ирана и Ирака
Иллюстрация: News.tj
Колебания земной коры.

Тегеран, 6 января 2019, 19:07 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на ирано-иракской границе. Об этом 6 января сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземный толчок произошёл в 13.42 по времени UTC (16.42 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада, столицы Ирака (население около 5,6 млн жителей) и в 87 километрах от иранского города Илам (население около 168 тысяч человек).

Очаг подземной стихии залегал на глубине 49 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло у берегов Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить