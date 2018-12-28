Нападение на врачей скорой в Санкт-Петербурге попало на видео

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге врач скорой медицинской помощи подвергся нападению. Информация об этом появилась в ряде местных средств массовой информации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, следователи уже начали проверку этих сообщений.

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Уточняется, что инцидент произошёл рано утром 28 декабря на набережнйо реки Мойка. Здесь неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи.

«В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение», — уточнили в СКР.

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Как сообщают очевидцы с соцсетях, медики пытались помочь мужчине, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако ехать в медучреждение он отказался, при этом набросившись на врачей. Серьезные травмы получил фельдшер. Дебошира задержала полиция.

В сети также появилось видео утренней потасовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, обратившийся за медпомощью в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов во врача медучреждения. Женщину госпитализировали с ранениями. Возбуждено уголовное дело.

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