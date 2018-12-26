В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял врача и покончил с собой

Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство врача медицинской клиники одним из пациентов, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

По данным следствия, 25 декабря неизвестный мужчина, обратившийся за медпомощью, произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов во врача, после чего покончил с собой. Женщину госпитализировали с ранениями, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге был признан виновным мужчина, вызвавший скорую помощь и напавший на прибывшего к нему фельдшера. Он нанес медику два удара кулаком в область нижней челюсти и грудной клетки, причинив легкий вред здоровью. Злоумышленнику было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком на 1 год.

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