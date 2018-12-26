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В Германии исламистов подозревают в порче кабеля на железной дороге

Происшествия

Подобные инциденты уже происходили

Берлин, 26 декабря 2018, 09:33 — REGNUM  Флаг исламистской террористической группировки был найден неподалеку от места повреждения кабеля на железной дороге в Берлине. Полиция Германии приступила к проверке инцидента, сообщает Reuters.

По данным полиции, 23 декабря на железнодорожных путях обнаружили разорванные провода, а неподалеку — флаг «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и текст на арабском языке. Правоохранители выясняют, есть ли связь между обнаружением флага и порчей проводов, а также то, были ли злоумышленники мотивированы политически.

Порча кабеля привела к временному сбою в движении поездов.

В октябре в Германии уже происходило подобное, отмечают немецкие СМИ. В Нюрнберге и Мюнхене злоумышленники растянули стальной кабель на путях для высокоскоростных поездов, при этом на месте были найдены письма на арабском с угрозой новых атак.

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