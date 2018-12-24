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В Германии задержали предполагаемого 18-летнего сторонника ИГ*

Происшествия

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Гамбург, Германия, 24 декабря 2018, 09:09 — REGNUM  В Германии сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Гамбурга, который подозревается в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает издание Welt.

Отмечается, что молодой человек призывал в социальных сетях вступать в ряды террористов и совершать насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. В ходе обысков в квартире подозреваемого были найдены указывающие на преступление улики.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в аэропорту Кёльн/Бонн по подозрению в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была задержана 46-летняя гражданка Германии, которая в 2015 году вышла замуж за члена организации из Сирии и уехала с ним на Ближний Восток.

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