В Германии проходят рейды в берлинской мечети

Берлин, , 11:10 — REGNUM Власти Германии заявили, что правоохранительные службы страны проводят рейд в одной из берлинских мечетей, сообщает 18 декабря Associated Press.

Расследование проводится в связи с подозрением местного имама в сборе средств для поддержки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Представитель прокурора Мартин Стелтнер подчеркнул, что никакие аресты не производятся, а рейды направлены для получения доказательств в рамках продолжающегося расследования.

Напомним, несмотря на то, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели серьезные поражения в Ираке и Сирии их активность по-прежнему сохраняется, в том числе благодаря солидному финансированию.

Читайте ранее в этом сюжете: 98% беженцев из иракской провинции Дохук не хотят возвращаться домой — СМИ