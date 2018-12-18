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В Германии проходят рейды в берлинской мечети

Общество

Местный имам подозревается в финансировании терроризма

Берлин, 18 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  Власти Германии заявили, что правоохранительные службы страны проводят рейд в одной из берлинских мечетей, сообщает 18 декабря Associated Press.

Расследование проводится в связи с подозрением местного имама в сборе средств для поддержки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Представитель прокурора Мартин Стелтнер подчеркнул, что никакие аресты не производятся, а рейды направлены для получения доказательств в рамках продолжающегося расследования.

Напомним, несмотря на то, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели серьезные поражения в Ираке и Сирии их активность по-прежнему сохраняется, в том числе благодаря солидному финансированию.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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