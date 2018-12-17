В Хабаровском крае спасатели ищут провалившийся под лед автомобиль

Хабаровск, , 10:18 — REGNUM В Хабаровском крае на реке Амур автомобиль, в котором могли находиться мужчина с сыном, ушел под лед, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, 16 декабря поступило сообщение, что в 500 метрах от грузового пирса на реке Амур в селе Троицкое провалился под лед легковой автомобиль. Прибывшие на место спасатели обнаружили следы автомобиля, ведущие к полынье. Однако ее осмотр в этот же день не был произведен из-за темноты.

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Сегодня утром, 17 декабря, на месте провала начали работать сотрудники МЧС, полиции и следователи. Также сообщается, что вечером 16 декабря в полицию поступило сообщение о пропаже мужчины и его сына, которые вечером выехали на автомобиле в сторону реки.

В настоящее время решается вопрос о привлечении водолазов, поскольку на данном участке реки глубина составляет около пяти метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Югре на ледовой переправе автомобиль провалился под лед, два человека погибли, еще одному удалось выбраться и спастись. По данному факту начата проверка.

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