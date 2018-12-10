В Югре автомобиль с людьми провалился под лед

Ханты-Мансийск, , 12:15 — REGNUM В Югре на ледовой переправе автомобиль провалился под лед, два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, в ночь на 9 декабря трое жителей поселка Березово возвращались домой на автомобиле УАЗ из поселка Приобье по зимней автодороге «Приобье — Игрим».

Примерно в 20 км от поселка Шеркалы автомобиль, проезжая по замерзшей реке, провалился под лед. В результате происшествия погибли водитель и пассажир, еще одному человеку удалось выбраться и спастись. По данному факту начата проверка.

По предварительным данным, ледовая переправа через реку официально не открыта и проезд автомобилей по ней запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Трактор «Кировец» ушёл под лед на переправе, в результате происшествия водитель погиб.

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