«Опережающее развитие»: в Хабаровском крае похищено 5 млн рублей

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:36 — REGNUM При строительстве дороги к территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе президентского внимания Комсомольске-на-Амуре похищено 5 миллионов рублей. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом была доведена до членов межведомственной рабочей группы по исполнению требований законодательства на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) соблюдения прав предпринимателей. Заседание прошло в Хабаровске под председательством заместителя Генерального прокурора России в ДФО Юрия Гулягина.

В ходе заседания начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО Любовь Дёмина сообщила о том, что при строительстве автомобильной дороги к площадке ТОСЭР в Комсомольске-на-Амуре неустановленными пока лицами было похищено более 5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ущерб, причиненный бюджету Комсомольска-на-Амуре, считается особо крупным.

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Как сообщало ИА REGNUM, Комсомольск-на-Амуре стал городом «президентского внимания» — план его развития утвердил лично глава государства. 17 ноября план был скорректирован председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В него добавились новые объекты, такие, как специальный центр содействия строительству в городе, а также содействию развития ТОСЭР.

Напомним, «город Юности», как с основания называют Комсомольск, избежал безвластия. Написавший в сентябре заявление об отставке действующий мэр Андрей Климов 10 декабря отозвал свое заявление.