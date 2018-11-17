План развития Комсомольска-на-Амуре скорректирован Медведевым

Москва, , 08:14 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. Распоряжение опубликовано сегодня, 17 ноября, на официальном сайте правительства России.

В распоряжении сказано, что в план комплексно социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре включены новые проекты, в частности, по созданию специального центра содействия строительству в Комсомольске-на-Амуре, а также развитию территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».

Объемы финансирования плана развития Комсомольска-на-Амуре на период с 2018 по 2020годы скорректированы с учетом тех решений, которые были приняты на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Данные изменения направлены прежде всего на улучшение инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, создание новых рабочих мест и повышение привлекательности города в целом.