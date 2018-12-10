Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов передумал уходить в отставку

Хабаровск, , 12:22 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре, втором по величине городе Хабаровского края, похоже, будет поставлена точка в долгоиграющей интриге по поводу должности градоначальника. Глава города Андрей Климов, написавший в сентябре 2018 года заявление о сложении полномочий, собиравшийся уйти с поста 13 декабря 2018 года, сегодня, 10 декабря, написал другое заявление — о том, что остаётся, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мэр Комсомольска Андрей Климов должен был уйти в отставку 13 декабря. Если бы это произошло, город ожидал бы крайне сложный период с весьма неясными последствиями. На должность врио, согласно Уставу города, депутаты уже определили Дмитрия Глушкова — депутата Гордумы. Но прокуратура опротестовала и назначение, и сам Устав города, в частности статью 28, позволяющую назначать на должность врио депутата, — она противоречит федеральному законодательству. Врио главы города может стать только чиновник мэрии — например вице-мэр. Прокуратура пошла с иском в суд. Хабаровский краевой суд иск удовлетворил. Депутаты могли решение суда опротестовать, могли исполнить, но тогда пришлось бы срочно менять Устав, а это время, месяцы.

Таким образом, Комсомольск зимой, в разгар отопительного сезона, мог остаться вообще без власти.

«Поступок Климова — настоящий, мужской поступок. Он написал заявление в сентябре, во время выборов, когда экс-губернатор Вячеслав Шпорт просто должен был кого-то уволить, чтобы расположить к себе протестное население Комсомольска-на-Амуре. Климов тогда поступил просто по-мужски: не стал выяснять отношения, просто написал заявление об отставке. Но Шпорт выборы проиграл. Единственным разумным вариантом сегодня было — оставить действующего мэра. Я считаю, что Климов поступил правильно — оставил эмоции, обиды, амбиции и остался ради города. Тем, кто будет спорить, могу привести пример с городом Владивостоком, где мэр Виталий Веркеенко ушел, оставив город накануне зимы, сложного отопительного сезона. Никому от этого лучше не стало. Климов поступил иначе, поступил, как ответственный человек», — поделился мнением директор консалтинговой группы «Ермилов и партнёры», региональный представитель Российской организации политических консультантов в ДФО, политолог Даниил Ермилов.

Правильным назвал поступок Андрея Климова и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подчеркнув, что безвластие в городе могло привести к срыву краевых и федеральных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в Комсомольске-на-Амуре требовала отставки мэра города Андрея Климова ещё в январе 2016 года. Тогда оппозиционно настроенная группа горожан даже собирала подписи за отставку градоначальника. После того как прокуратура усмотрела в действиях начальника управления архитектуры и градостроительства города грубейшие нарушения, резонно возник вопрос: куда смотрел мэр?

Комсомольск — город «президентского внимания», план его развития утвердил лично глава государства. Однако этот план реализуется «со скрипом» и большими отставаниями. На крупных предприятиях то и дело проходят сокращения, люди теряют работу, а найти новую не могут. Все это создает в Комсомольске не самую спокойную обстановку.

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