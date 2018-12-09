На Кубани в аварии с грузовиком погибли три человека

Краснодар, , 00:54 — REGNUM Столкновение трех автомобилей произошло в Курганинском районе Краснодарского края. Погибли три человека, еще двое госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария случилась вечером 8 декабря на 78 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. Во время обгона Mercedes Benz столкнулся с грузовиком Man и автомобилем ГАЗ.

50-летний водитель Mercedes Benz погиб, скончались и два его пассажира. Находившиеся в салоне девочки 12 и 15 лет доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 декабря в районе станицы Некрасовская столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и машина скорой помощи. Погибли шесть человек, включая двоих детей, еще четыре человека получили травмы. За рулем легковой машины находился 18-летний юноша, не имевший водительских прав.

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