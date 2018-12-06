Четверо взрослых и двое детей погибли в ДТП со скорой помощью на Кубани

Лабинск, Краснодарский край, 6 декабря 2018, 08:51 — REGNUM В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщает 6 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло около 6 часов утра (совпадает с мск) на девятом километре дороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовская. Столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и машина скорой помощи.
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В результате аварии погибли шесть человек, которые находились в отечественной легковушке. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое сотрудников скорой помощи и один пассажир ВАЗ.
В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве произошло столкновение легкового автомобиля с каретой скорой помощи на Варшавском шоссе. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в салоне легкового автомобиля.
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