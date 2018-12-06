Водитель, устроивший ДТП с шестью погибшими на Кубани, не имел прав

Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 10:20 — REGNUM На Кубани сотрудники полиции установили личность водителя автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погибли шесть человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, за рулем ВАЗ-2114 находился 18-летний молодой человек, не имеющий прав на управление автотранспортом.

По предварительным данным, молодой водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате на месте погибли шесть человек — все находились в легковом автомобиле. В числе погибших двое детей. Еще один пассажир ВАЗ-2114 госпитализирован. В больницу с травмами попали также трое сотрудников скорой помощи.

Полицейским на данный момент также удалось установить личности двух пассажиров легкового автомобиля: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.

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