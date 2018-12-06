Четверг, 6 Декабря 2018 года
11:44:11 МСК

Водитель, устроивший ДТП с шестью погибшими на Кубани, не имел прав

Происшествия

Водителю было всего 18 лет, в легковой машине находились семь человек

Усть-Лабинск, Краснодарский край, 6 декабря 2018, 10:20 — REGNUM  На Кубани сотрудники полиции установили личность водителя автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погибли шесть человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, за рулем ВАЗ-2114 находился 18-летний молодой человек, не имеющий прав на управление автотранспортом.

По предварительным данным, молодой водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате на месте погибли шесть человек — все находились в легковом автомобиле. В числе погибших двое детей. Еще один пассажир ВАЗ-2114 госпитализирован. В больницу с травмами попали также трое сотрудников скорой помощи.

Полицейским на данный момент также удалось установить личности двух пассажиров легкового автомобиля: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо взрослых и двое детей погибли в ДТП со скорой помощью на Кубани

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить