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Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Происшествия

Информации о жертвах и разрушениях нет

Джакарта, 6 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки, эпицентр которых находился в 5 км от города Матарам, были зафиксированы 6 декабря на острове Ломбок.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Тихом океане у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,6.

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Землетрясения
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