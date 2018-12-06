Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Джакарта, , 07:30 — REGNUM В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки, эпицентр которых находился в 5 км от города Матарам, были зафиксированы 6 декабря на острове Ломбок.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Тихом океане у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,6.

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