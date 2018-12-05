У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

Париж, , 08:17 — REGNUM В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки, эпицентр которых находился в 153 км к юго-востоку от города Тадин, были зафиксированы на французской территории у берегов Новой Каледонии.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Толчок был зафиксирован у берегов островов островной группы Барат-Дая.

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