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У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение

Происшествия

Информации о жертвах и разрушениях нет

Париж, 5 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки, эпицентр которых находился в 153 км к юго-востоку от города Тадин, были зафиксированы на французской территории у берегов Новой Каледонии.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Толчок был зафиксирован у берегов островов островной группы Барат-Дая.

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Землетрясения
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