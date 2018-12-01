Джакарта, , 17:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Индонезии. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчок был зафиксирован в 16:27 мск у берегов островов островной группы Барат-Дая. Очаг стихии залегал на глубине 140 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 371 километре к востоку от Дили, столицы Восточного Тимора.

Ранее сообщалось о серии подземных толчков на Аляске, магнитудой от 7,1 до 5,2 баллов. После первого толчка президент США Дональд Трамп ввёл здесь режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На данный момент сообщается о 40 толчках-афтершоках. Также была объявлена угроза цунами, но волна не образовалась.

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