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Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с хлором

Происшествия

Среди раненых — женщины и дети

Алеппо, Сирия, 25 ноября 2018, 00:22 — REGNUM  Боевики обстреляли западные кварталы сирийского города Алеппо снарядами с хлором. Пострадали по меньшей мере 37 человек, сообщает правительственный телеканал Suria.

Обстрел произошел 24 ноября. Снаряды попали в торговые кварталы на улице Нил, а также в районы Эль-Халидия и Эз-Захра.

Пострадавших доставили в госпиталь «Халяби» и больницу «Ар-Рази», у них наблюдаются симптомы удушья. Среди раненых — женщины и дети. Двое подростков помещены в реанимацию, их состояние тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября боевики также обстреляли Алеппо. Тогда погиб военнослужащий сирийской армии и пять мирных жителей.

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Война в Сирии
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