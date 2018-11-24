Сирийские военные уничтожили 700 джихадистов за три месяца

Дамаск, , 19:14 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о том, что исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала в интернете новое видео о своей деятельности. В данном видеоролике говорится, что организация потеряла сотни боевиков в ходе боевых столкновений с Сирийской арабской армией в восточной части провинции Идлиб.

По данным джихадистов, в ходе трехмесячного противостояния с сирийскими военными потери группировки в живой силе составили 700 человек убитыми и 1200 ранеными. Пятьдесят процентов убитых исламистов являлись гражданами иностранных государств.

Кроме этого, в видеоролике показаны боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своих оборонительных рубежах и во время проведения контратак сирийских правительственных сил.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее носила название «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Имеет отношение к международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ее отделению на территории Сирии и Ливана.

В настоящее время эта террористическая группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб, считается наиболее серьезным противником Сирийской арабской армии в данном регионе.