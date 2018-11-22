Пятница, 23 Ноября 2018 года
00:31:27 МСК

В Сирии убит военнослужащий, пять человек ранено

Политика

Сирийский военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков

В Сирии убит военнослужащий, пять человек ранено
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Алеппо, Сирия, 22 ноября 2018, 23:22 — REGNUM  Один военнослужащий сирийской армии погиб, пять мирных жителей были ранены в городе Алеппо и в провинции Хама, сообщил 22 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Все они стали жертвами обстрелов, устроенных непримиримыми боевиками. Военнослужащий был убит при обстреле населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама, мирные жители были ранены в районе города Алеппо под названием Захра.

По информации российского Центра, боевики, скопившиеся в зоне «Идлиб», продолжают нарушать режим прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего свой вариант урегулирования в этом регионе Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийские спецслужбы разоблачили «оборотней в погонах»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить