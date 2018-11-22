В Сирии убит военнослужащий, пять человек ранено

Алеппо, Сирия, , 23:22 — REGNUM Один военнослужащий сирийской армии погиб, пять мирных жителей были ранены в городе Алеппо и в провинции Хама, сообщил 22 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Все они стали жертвами обстрелов, устроенных непримиримыми боевиками. Военнослужащий был убит при обстреле населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама, мирные жители были ранены в районе города Алеппо под названием Захра.

По информации российского Центра, боевики, скопившиеся в зоне «Идлиб», продолжают нарушать режим прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего свой вариант урегулирования в этом регионе Сирии.

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