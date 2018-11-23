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Украинские формирования обстреляли ДНР 19 раз

Происшествия

Пострадавших нет

Украинские формирования обстреляли ДНР 19 раз
John Crosby
Миномётный обстрел

Соледар, ДНР, 23 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксировано 19 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ выпустили в общей сложности 134 единиц боеприпасов.

Наибольшую активность боевики проявили на горловском направлении. Они применили зенитную установку, сделали шесть выстрелов из РПГ, а также выпустили 29 гранат из АГС. Также применялось крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксировано применение 120-мм и 82-мм миномётов. Использовалось вооружение БМП и гранатомёты различных типов.

На юге ДНР украинские боевики однократно открывали огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Гольмовский, поселок шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Терминал, поселок шахты Трудовская, Александровка), Саханка», — рассказали в СЦКК.

Жертв среди населения ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 49 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов пострадал один мирный житель и поврежден жилой дом.

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Напомним, нарушение режима прекращения огня Донбасс и Украина намерены обсудить на заседании трехсторонней контактной группы, которая 22 ноября собралась в Минске.

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Война в Донбассе
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