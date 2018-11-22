Украину в ТГК будет представлять «мастодонт» Евгений Марчук — эксперт

Киев, , 18:03 — REGNUM Представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) будет Евгений Марчук — «мастодонт», выходец из элиты КГБ, который «вызывает страх в глазах россиян». Об этом 22 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Олег Саакян, комментируя указ президента Украины Петра Порошенко о назначении Марчука представителем Украины в ТКГ.

«Король умер, да здравствует король. Отошел Кучма (второй президент Украины, украинский представитель в ТКГ Леонид Кучма), эстафету принимает Марчук. Его назначение на должность представителя Украины в трехсторонней контактной группе — наиболее мудрое назначение, какое можно было сделать в этой ситуации. С одной стороны, господин Марчук уже в процессе. Он знает всю подноготную и подводные камни, которые ожидают человека, возглавившего трехстороннюю контактную группу», — сказал Саакян.

«С другой стороны, этот человек профессионально подкован. Он занимал в нашей стране фактически все должности кроме президента и в безопасностном блоке прошел всю вертикаль. Это человек из системы государственной безопасности, с опытом в этой системе, который имеет и уважение, и страх в глазах врагов — российских визави. Для них он является признанным мастодонтом, он выходец из элиты КГБ», — добавил Саакян.

Он прогнозирует, что Марчук создаст на базе ТКГ пятую подгруппу, которая займется вопросом передачи более 400 км совместной украинско-российской границы под контроль украинским пограничникам.

«Господин Марчук тут ходит по лезвию ножа. Но думаю, что он понимает, что если не сейчас, то позднее не будет шанса, чтобы переломить ситуацию», — добавил Саакян.

Кроме того, он назвал Минский формат «полулегальным».

«Нет полномочий у персон, которые там представлены. Они не приняты парламентом. Нет юридических обязательств, которые подписаны сторонами на наивысшем уровне в рамках минского процесса… Персоналии там представляют даже не страны, а являются физическими лицами», — рассказал Саакян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко проинформировала, что президент Порошенко указом от 21 ноября назначил экс-премьер-министра и бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Марчука представителем Украины в ТКГ в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности ТКГ.

«Нашу позицию в ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Кириллович Марчук. Накануне президент Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти тяжелые четыре года достойно отстаивал нашу позицию в группе по безопасности и хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров», — отметила Геращенко в Facebook.

Она сообщила, что Киев будет требовать от Кремля распустить институты власти в отдельных регионах Донбасса. «Украинская сторона сегодня в ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения Минских соглашений. И будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти «парламенты» и «правительства», которые официально не признала даже сама РФ», — подчеркнула она.

Напомним, ранее на сайте президента Украины появился указ №210/2018-рп, которым второй президент Украины Леонид Кучма освобождается от исполнения обязанностей представителя Украины в ТКГ, а Марчук назначается на этот пост. Указано, что Марчук, как и Кучма, будет представлять Украину в контактной группе на общественных началах.