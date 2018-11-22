Достижения ВСУ за сутки: в ДНР повреждён дом, ранен мирный житель

Соледар, ДНР, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 17 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщили 22 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности украинские войска выпустили по территории Республики 49 боеприпасов, сообщили в СЦКК.

На Донецком направлении ВСУ выпустили две мины из 120-мм миномётов и одну мину из 82-мм миномёта, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы обстрелы с использованием гранатомётов различных типов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия. На горловском направлении агрессор однократно применил крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны военных формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Терминал, Вольво-центр, поселок шахты Трудовская), Еленовка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — отметили в СЦКК.

В ходе обстрелов Горловки пострадал жилой дом по улице Ярошенко. В посёлке Еленовка пулевое ранение получил мирный житель 1956 года рождения. Он доставлен в больницу города Докучаевск, где ему была оказана медицинская помощь.

Напомним, за предыдущие сутки по территории ДНР киевские формирования выпустили 86 единиц боеприпасов

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Решения конфликта в Донбассе регулируется Минскими соглашениями, подписанными 12 февраля 2015 года. Согласно договорённостям, Украина обязана, в частности, обеспечить устойчивое прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения, а также отвести системы залпового огня и артиллерию калибра свыше 100 мм вглубь территории. Однако Украина систематически нарушает договорённости на трёх направлениях, что фиксируют наблюдатели ОБСЕ:

«Почти три четверти всех нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт, в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также к югу и юго-востоку от Светлодарска»

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