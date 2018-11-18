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КамАЗ протаранил семь автомобилей в Краснодарском крае

Происшествия

В результате ДТП пострадал один человек

КамАЗ протаранил семь автомобилей в Краснодарском крае
Kaatjem
Авария

Краснодар, 18 ноября 2018, 23:36 — REGNUM  В Краснодарском крае столкнулись сразу восемь транспортных средств — КамАЗ и семь автомобилей. Об этом сообщает «Кубань 24».

Авария произошла 18 ноября на 10 км автодороги в Новороссийске. В результате ДТП пострадал один человек (водитель КамАЗа).

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, после чего транспортное средство столкнулось с семью попутными автомобилями.

В настоящее время устанавливаются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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