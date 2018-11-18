В Калужской области столкнулись легковой автомобиль и автобус

Калуга, , 16:19 — REGNUM В Калужской области сегодня, 18 ноября, в 6 часов 10 минут на четвертом километре автодороги Ермолино-Боровск-Верея водитель автомобиля Renault, на повороте не справился с управлением, и машину занесло под маршрутный автобус ПАЗ. Водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте дорожного происшествия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

По её словам, погибшие в «легковушке» люди были рыбаками. В это утро они направлялись на рыбалку на двух машинах. Их друзья, ехавшие в головном автомобиле, сообщили гаишникам о случившемся.

«Между тем, в автобусе пострадавших нет. Водитель ПАЗа только ехал свой первый рейс за пассажирами», — уточнила Горохова.

Напомним, в Калужской области в 2017 году было зарегистрировано свыше полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий. Погибли 173 человека, 2060 — травмировано.

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