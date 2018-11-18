Пять автомобилей и автобус попали в ДТП в Тульской области

Тула, 18 ноября 2018, 21:43 — REGNUM В Тульской области столкнулись сразу шесть транспортных средств — рейсовый автобус и пять автомобилей. Об этом сообщили «Тульской прессе» в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в воскресенье, 18 ноября, на 219 км трассы М2 «Крым». По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще один получил различные травмы.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока не известны.
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