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Пять автомобилей и автобус попали в ДТП в Тульской области

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 18 ноября, на 219 км трассы М2 «Крым»

Пять автомобилей и автобус попали в ДТП в Тульской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Тула, 18 ноября 2018, 21:43 — REGNUM  В Тульской области столкнулись сразу шесть транспортных средств — рейсовый автобус и пять автомобилей. Об этом сообщили «Тульской прессе» в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 18 ноября, на 219 км трассы М2 «Крым». По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще один получил различные травмы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока не известны.

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