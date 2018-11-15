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В Москве попал в ДТП полицейский микроавтобус

Происшествия

ДТП произошло в четверг, 15 ноября, на перекрестке в районе д. 15 по улице Осенняя

В Москве попал в ДТП полицейский микроавтобус
Ante Aikio
ДТП

Москва, 15 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  Микроавтобус полиции столкнулся с легковым автомобилем на западе Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в четверг, 15 ноября, на перекрестке в районе д. 15 по улице Осенняя. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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