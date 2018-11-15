Четверг, 15 Ноября 2018 года
09:52:06 МСК

В Прикамье иномарка насмерть сбила трёх пешеходов

Происшествия

Смертельное ДТП произошло в посёлке Усолье

Пермь, 15 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  В Пермском крае в ночь на 15 ноября зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с массовой гибелью людей. Иномарка сбила трёх пешеходов, сообщают СМИ.

Смертельное ДТП случилось около 02:00 ночи местного времени (около полуночи по московскому времени). Три человека находились на проезжей части возле автомобильного моста и попали под колёса легкового автомобиля.

По предварительным данным, 24-летний водитель Audi выехал на полосу встречного движения и сбил троих мужчин, которые стояли на краю дороги, сообщает портал 59.ru.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить