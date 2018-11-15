В Прикамье иномарка насмерть сбила трёх пешеходов

Пермь, , 08:33 — REGNUM В Пермском крае в ночь на 15 ноября зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с массовой гибелью людей. Иномарка сбила трёх пешеходов, сообщают СМИ.

Смертельное ДТП случилось около 02:00 ночи местного времени (около полуночи по московскому времени). Три человека находились на проезжей части возле автомобильного моста и попали под колёса легкового автомобиля.

По предварительным данным, 24-летний водитель Audi выехал на полосу встречного движения и сбил троих мужчин, которые стояли на краю дороги, сообщает портал 59.ru.