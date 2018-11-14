Грузовик задавил пешехода у Мариинского театра в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Грузовой автомобиль MAN днем 14 ноября совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть улицы Глинки напротив Мариинского театра в Санкт-Петербурге. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как сообщил командир отдельной роты ДПС Юрий Савельев, находящийся на месте ДТП, трагедия произошла в 13:10 мск у дома 6 по улице Глинки.

Водитель грузовика двигался в сторону площади Декабристов от проспекта Римского-Корсакова. На углу улицы Глинки и улицы Союза Печатников он совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода.

Мужчина, данные которого устанавливаются, погиб от полученных повреждений на месте происшествия. Сотрудники полиции ведут проверку по факту ДТП, а также регулируют движение транспорта в этом месте.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор на улице Глинки растянулся на 400 метров, скорость движения составляет всего 3 км/ч.