Задержаны двое подозреваемых в смертельной драке на Курском вокзале

Москва, , 14:25 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве фаната ЦСКА в драке на Курском вокзале в Москве.

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По данным телеканала РЕН ТВ, задержанных — двое, с ними проводятся следственные мероприятия. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, драка между двумя группами молодых людей произошла на одной из платформ Курского вокзала 27 июля. В результате разборок 30-летний пассажир поезда получил смертельные травмы, ещё двое пассажиров пострадали.

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Спустя несколько дней суд арестовал на два месяца двух предполагаемых участников драки. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.

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