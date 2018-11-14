Среда, 14 Ноября 2018 года
15:18:13 МСК

Задержаны двое подозреваемых в смертельной драке на Курском вокзале

Происшествия

Ранее по делу были арестованы ещё трое предполагаемых участников инцидента

Задержаны двое подозреваемых в смертельной драке на Курском вокзале
Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США
Жертва избиения

Москва, 14 ноября 2018, 14:25 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве фаната ЦСКА в драке на Курском вокзале в Москве.

Читайте также: Бытовая драка на вокзале в Москве закончилась убийством

По данным телеканала РЕН ТВ, задержанных — двое, с ними проводятся следственные мероприятия. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, драка между двумя группами молодых людей произошла на одной из платформ Курского вокзала 27 июля. В результате разборок 30-летний пассажир поезда получил смертельные травмы, ещё двое пассажиров пострадали.

Также в сюжете: По делу о драке на Курском вокзале арестовали подозреваемых

Спустя несколько дней суд арестовал на два месяца двух предполагаемых участников драки. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Болельщик ЦСКА получил ножевое ранение во время драки в Риме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить